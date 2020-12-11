Міноборони уклало контракт на закупівлю трьох літаків Ан-178

Міністерство оборони України уклало контракт з ДП "Антонов" про закупівлю трьох літаків Ан-178 та отримало дозвіл уряду здійснити авансовий платіж.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Міноборони.

"Міноборони України завершило укладання контракту про закупівлю трьох літаків Ан-178 з Antonov Company. Кабінет Міністрів дозволив Міністерству оборони авансувати зазначену угоду", - йдеться в повідомленні.

За інформацією пресслужби, Ан-178 покликані замінити у майбутньому літаки Ан-26.

Як повідомляв Укрінформ, ДП "Антонов" входить до складу державного концерну "Укроборонпром". 5 листопада у ДП "Антонов" змінили керівника. Новим в. о. гендиректора став Сергій Бичков, який раніше обіймав посаду віцепрезидента - виконавчого директора держпідприємства. Попередній президент ДП "Антонов" Олександр Лось, який очолював підприємство з початку червня 2020 року, подав у відставку за власним бажанням, яку Укроборонпром прийняв 4 листопада.

В Укроборонпромі заявили, що за запитом спецслужб на АНТК "Антонов" було проведено аудит щодо можливих порушень. Проведення аудиту профінансував уряд Франції на суму 900 тис євро. За підсумками аудиту було рекомендовано створити на підприємстві наглядову раду.

Своєю чергою, професійні об'єднання авіагалузі - Асоціація "Укравіапром", Об'єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості України та Профспілка авіабудівників України - заявили, що створення наглядової ради на унітарному підприємстві суперечить законодавству України.

Також експерти галузі неодноразово заявляли, що останні кілька років на керівництво державних літакобудівних підприємств часто призначалися непрофесіонали, що призвело до повної зупинки виробництва повітряних суден і спотворення моделі управління промисловим комплексом. За матеріалами Укрінформ.