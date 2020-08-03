Міноборони відповіло на погрози Росії постачати зброю на Донбас

Погрози Російської Федерації постачати зброю на окупований Донбас є свідченням прямої збройної агресії та підтримки терористів. При цьому Москва вже сьомий рік постачає озброєння підконтрольним формуванням.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що Росія вже сьомий рік поспіль веде війну проти України, і за цей час на окупованому Донбасі накопичилося: танків - 480 одиниць; бойових броньованих машин - понад 900 одиниць; гармат і гаубиць - близько 450 одиниць; мінометів - близько 300 одиниць; реактивних систем залпового вогню - близько 210; засобів протиповітряної оборони - близько 700; протитанкових засобів - близько 450

"Всю цю зброю Росія застосовує у військових діях проти України. Російське озброєння було завезено до України через непідконтрольну ділянку кордону нашої держави", - йдеться в заяві.

Також вказується, що дане озброєння і бойова техніка використовуються не тільки проти українських військових, але й проти мирного населення Донбасу.

"Тому, якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави", - зазначили в Міноборони.

Що стосується іноземної військової допомоги Україні, то Київ отримує її в рамках міжнародних договорів.

Відзначимо, раніше голова комітету російської Держдуми Леонід Калашников заявив, що Росія зможе нібито офіційно поставляти зброю бойовикам на Донбасі, якщо США затвердять щорічну військову допомогу Україні. За матеріалами РБК-Україна.