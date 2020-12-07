МОК усунув Лукашенка від участі в Олімпійських іграх

Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення відсторонити членів Виконавчого комітету НОК Білорусі, очолюваного Олександром Лукашенком, від Олімпійських ігор та інших заходів організації, повідомив директор МОК зі зв'язків з громадськістю Крістіан Клауе.

"МОК вирішив прийняти тимчасові заходи щодо НОК Білорусі і усунути чинних членів виконавчої ради НОК Білорусі від усіх заходів МОК, включно з Олімпійськими іграми", - йдеться в повідомленні, опублікованому в понеділок у Twitter-акаунті представника МОК.

"Також вирішено призупинити всі фінансові виплати НОК Білорусі, за винятком виплат, пов'язаних із підготовкою білоруських спортсменів до Олімпійських ігор в Токіо і зимових Олімпійських ігор в Пекіні, і призупинити будь-які обговорення з НОК Білорусі щодо проведення майбутніх заходів МОК", - додав Клауе.

Організація продовжить стежити за ситуацією і залишає за собою право переглядати свої дії або скасовувати вжиті заходи в залежності від розвитку ситуації, зазначив директор МОК зі зв'язків з громадськістю.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет розпочав розслідування щодо Білорусі за підозрою в політичних переслідуваннях спортсменів.

Президентом Національного олімпійського комітету Білорусі є Олександр Лукашенко. Також до складу виконавчого комітету організації входять Віктор Лукашенко, Дмитро Басков, Дмитро Піневич і інші.

Як повідомлялося, більше ніж 1,5 тис. білоруських спортсменів у серпні поточного року підписали відкритого листа з вимогою провести нові чесні вибори в країні і зупинити насильство. Через відмову відкликати свій підпис були звільнені або піддалися іншим видам тиску чемпіонка світу з фрістайлу Олександра Романовська, бігунка Світлана Куделич, багатоборець Андрій Кравченко та інші імениті спортсмени та тренери. Деякі з них - Олена Левченко, Андрій Кравченко та інші - були затримані і засуджені.

У кінці листопада НОК Білорусі ініціював провладного відкритого листа білоруських спортсменів, в якому атлети закликали до миру і злагоди в Білорусі, а також просили міжнародні спортивні організації не втручатись у підготовку спортсменів до Олімпіади і їх участі в інших стартах з політичних причин.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року. Правоохоронці заявляють про радикалізацію протестів. ЄС і США не визнають Лукашенка законно обраним президентом. За матеріалами Інтерфакс-Україна.