На Донбасі бойовики шість разів порушили перемир'я - штаб ООС

З початку поточної доби четверга, 15 жовтня, в зоні проведення ООС бойовики шість разів порушували перемир'я. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Вночі бойовики порушили режим припинення вогню, застосувавши автоматичний гранатомет і стрілецьку зброю поблизу Причепилівки. Крім того, окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї неподалік Авдіївки та двічі - в районі Новотошківського.

"Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців не було. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали, - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на Приазов'ї в районі населеного пункту Харчовик був зафіксований ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування.

"Засоби радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил негайно здійснили радіозаглушення каналів керування та навігації ворожого безпілотника, що унеможливило подальше його використання, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ОБСЄ не зафіксувала жодного порушення на Донбасі за минулу добу.

Також відзначимо, 14 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав Донбас і вручив нагороди бійцям. За матеріалами Слово і Діло.