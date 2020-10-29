На Донбасі один військовослужбовець отримав кульове поранення - ООС

На Донбасі один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в руку.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 29 жовтня.

Упродовж минулої доби, 28 жовтня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки. Там у вечері бойовики застосовували міномети калібру 82 міліметри та гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти застосували 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського.

У результаті обстрілу Новгородського один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в руку. Йому надали необхідну домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний. Його життю нічого не загрожує.

"Про зухвалі дії Російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - наголосили у штабі. Ситуація у районі проведення операції називають контрольованою.

Як повідомлялося, 27 жовтня, рівно три місяці всеосяжного перемир'я на Донбасі, яке влітку погодила Тристороння контактна група. І за цей термін лише в ОБСЄ нарахували 1880 порушень припинення вогню. Бійці на фронті припускають: таких порушень суттєво більше, адже, попри відносне затишшя, обстріли з боку бойовиків лунають чи не щоночі.

За матеріалами ТСН.ua