На Донбассе подорвалась БМП: один военный погиб, еще трое ранены

Вблизи Крымского БМП подорвалась на неизвестном взрывном устройстве.

Один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили травмы в результате подрыва БМП на взрывном устройстве вблизи населенного пункта Крымское.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Еще трое защитников получили минно-взрывные травмы. Все пострадавшие оперативно доставлены в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.По материалам УНИАН.