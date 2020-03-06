На Донбассе подорвалась БМП: один военный погиб, еще трое ранены
Вблизи Крымского БМП подорвалась на неизвестном взрывном устройстве.
Один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили травмы в результате подрыва БМП на взрывном устройстве вблизи населенного пункта Крымское.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
"Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
Еще трое защитников получили минно-взрывные травмы. Все пострадавшие оперативно доставлены в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.По материалам УНИАН.