На Донбассе погиб один украинский военный, еще один ранен
9 января на Донбассе в зоне ООС вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщил в Фейсбук пресс-штаб Операции Объединенных сил.
"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщени.
Пять обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
вблизи Павлополя - из стрелкового оружия;
в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку от Невельска - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;
рядом с Песками - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
у Красногоровки - из стрелкового оружия.
Также из станковых автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям близ населенного пункта Хутор Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Как отмечается, по состоянию на 7:00 10 января, с начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников рядом с Марьинкой.
Потерь с нашей стороны нет.
По материалам https://atn.ua/