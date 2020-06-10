На Донеччині підірвався автомобіль ЗСУ, 10 військових травмовані

На Донеччині розпочато розслідування за фактом травмування 10 військовослужбовців внаслідок підриву автомобіля ЗСУ в районі Палацу культури "Авдіївський коксохімічний завод".

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Укрінформ.

"За процесуального керівництва Красноармійської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом підриву на вибуховому пристрої військового автомобіля ЗС України, внаслідок чого 10 військовослужбовців отримали мінно-вибухові травми", - йдеться у повідомленні.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 9 червня 2020 року, близько 9:30, під час руху військового автотранспорту в районі Палацу культури "Авдіївський коксохімічний завод" останній у колоні автомобіль "Спартан" підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

Постраждалим військовослужбовцям надано медичну допомогу.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) КК України.

Досудове розслідування триває.