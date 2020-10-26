На місцевих виборах Зеленський зловживав адмінресурсом - "Опора"

На місцевих виборах президент України Володимир Зеленський зловживав адміністративним ресурсом, оскільки у своїх виступах використовував гасла партії "Слуга народу", заявила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

"Президент зловживав адміністративним ресурсом, він не був над процесом, він став його частиною, чим порушив міжнародні стандарти. Це правда... Що є важливим: президент у своїх виступах використовував гасла однієї з політичних сил, а саме "Слуги народу". Цим він взяв участь в агітації за цю політичну партію, тому що ми бачили ці слогани на білбордах, на зовнішній рекламі тощо", - сказала вона в ефірі ток-шоу "Мир і війна" на телеканалі "Інтер" у неділю ввечері.

Айвазовська наголосила, що робота людей, які проводили ініційоване президентом опитування в день виборів, має бути оплачена прозоро та офіційно. За її даними, цих людей наймали декілька рекрутингових компаній.

"Вони себе не називають, але вони обдзвонювали за базою громадських організацій, об'єднань громадян усіх підряд, вони моїм колегам у різних регіонах телефонували безпосередньо. У мене є аудіозаписи розмов на 15-20 хвилин. Відповідно, я впевнена, вони телефонували до громадських організацій, незалежно від того, є вони молодіжними, дорослими, пенсіонерськими", - пояснила голова правління "ОПОРА".

Айвазовська додала, що компанії в комунікації говорили, скільки буде сплачено тим, хто проводив опитування, що угоди буде укладено офіційно, як цивільно-правові.

"Сьогодні я уточнювала в організаторів, чи буде дійсно сплачено офіційно ці кошти як цивільно-правові договори підряду, мені гарантували, що буде. Відповідно, з них буде сплачено податки. Відповідно, бюджет цього опитування - 39 млн грн. Якщо розраховувати, 55% дільниць покриття, одна людина на дільницю, 1200 (грн - ІФ) на руки, 480 грн податків плюс 40 грн на рекрутера. Це відомості, які моїм колегам під запис надавали ті компанії...", - зазначила вона. За матеріалами Інтерфакс-Україна.