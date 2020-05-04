На передовій Донбасу постраждали четверо українських військових

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, передає штаб ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення та троє - бойові травмування.

За даними розвідки, 3 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше одного поранили.

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Північ". По оборонцях Кримського російські найманці відкривали вогонь зі 120 мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів. У відповідь підрозділи Об'єднаних сил оперативно застосовували чергові вогневі засоби.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано. За матеріалами Вчасно UA