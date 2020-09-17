На полігоні під Києвом сталась масштабна пожежа

На території військового полігону в Дівичках Київської області сталася лісова пожежа.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

"17 вересня на території військового полігону в Дівичках Київської області виникла пожежа. Ліс почав горіти близько 14.00. В місце загоряння відразу виїхав черговий пожежний розрахунок військової частини А2399", - йдеться в повідомленні.

Про причини виникнення надзвичайної ситуації не повідомляється.

Зазначається, що наразі гасінням пожежі займаються військовослужбовці військової частини А2399, ДСНС, Нацгвардії та лісники. До ліквідації пожежі залучено 120 військовослужбовців і три одиниці пожежної техніки. За матеріалами LB.ua