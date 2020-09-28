Обвинувачений у справі МН17 Пулатов готовий розповісти суду про бойові дії на Донбасі - адвокатка

Росіянин Олег Пулатов, обвинувачений у справі про катастрофу малайзійського Boeing 777 в Україні 2014 року, готовий виступити перед судом 28 вересня, щоб довести свою невинність та розповісти про війну на Донбасі. Про це заявила одна з адвокатів Пулатова Сабіне тен Дуссхате в судовому засіданні у справі МН17 у понеділок, 28 вересня, передає кореспондент видання "ГОРДОН".

"У Росії ми спілкувалися з нашим клієнтом і дістали багато додаткової інформації. Наш клієнт сказав, що його не залучали ні до того, щоб віддати наказ транспортувати й охороняти "Бук"[зенітно-ракетний комплекс, з якого збили літак], ні до того, щоб стріляти в літак МН17. Він не був до цього причетний і не знає особисто, як і чому було збито МН17. Він не знає, що сталося насправді", - пояснила адвокатка на початку засідання.

Водночас підзахисний визнає, що брав участь у військових діях на сході України.

"Пулатов хоче говорити щодо цих питань і хоче виступити перед судом, але ми проти цього. Його фото було широко поширене, для нього небезпечно з'являтися тут. Також на нього накладено арешт і є міжнародний запит", - уточнила тен Дуссхате.

Адвокатка попросила суд надати більше часу на з'ясування причетності Пулатова до трагедії МН17. Вона наполягала на наданні захисту ще одного місяця для відправлення запитів на додаткове розслідування.

"З ним [Пулатовим] треба більше говорити, нам потрібно більше знати про позицію нашого клієнта. Ми зможемо направити остаточні запити про додаткове розслідування за місяць до судового засідання, яке призначено на 2 листопада", - звернулася до суду адвокат.

У засіданні суду у справі МН17 оголосили перерву до 14.30 за київським часом.

Пулатов - один із чотирьох обвинувачених у справі про катастрофу малайзійського "Боїнга". Окрім нього, у справі фігурує двоє росіян - "ексміністр оборони ДНР" Ігор Гіркін та ексглава "розвідки ДНР" Сергій Дубінський, а також українець - командир розвідувального батальйону "ГРУ ДНР" Леонід Харченко. Їм усім 19 червня 2019 року міжнародна слідча група оголосила про підозру в причетності до катастрофи.

Пулатов раніше не визнавав своєї провини. Його захисники висунули численні клопотання, вимагаючи, щоб суд розглянув альтернативні версії катастрофи малайзійського Boeing.

Гіркін і Дубінський у червні 2019-го заявляли, що відмовляються давати свідчення на процесі.

Boeing 777, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, зазнав аварії 17 липня 2014 року поблизу Тореза Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту (громадяни Нідерландів, Малайзії, Австралії, Індонезії, Великобританії, Німеччини, Бельгії, Філіппін, Канади та Нової Зеландії).

Згідно з висновками міжнародної слідчої групи, рейс MH17 збили з комплексу "Бук" із території, підконтрольної проросійським бойовикам. Після аварії літака знаряддя повернули у РФ. Слідчі уточнили, що "Бук" прибув на Донбас із Курської області. У травні 2018 року Нідерланди й Австралія офіційно обвинуватили Росію в катастрофі рейсу MH17.

За матеріалами Гордон.