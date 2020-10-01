Окупанти 11 разів порушили "тишу", один український військовий поранений

Протягом минулої доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, одного українського бійця поранено.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вогонь зі стрілецької зброї окупанти відкривали поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомета - неподалік Новотроїцького.

За інформацією пресцентру, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Новоолександрівки бойовики провокували українських військових зі стрілецької зброї. На ділянці поблизу Золотого три рази російські окупаційні війська вели вогонь зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета, а неподалік Хутора Вільний двічі у вечірній час застосували ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

Окрім того, у районах населених пунктів Зайцеве, Миронівський, Новотошківське бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

"Унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета один український військовослужбовець дістав осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я пораненого - задовільний", - поінформували у штабі.

Повідомляється, що від початку поточної доби, 1 жовтня, на ділянках відповідальності українських військових зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню - поблизу Станиці Луганської окупанти відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета.