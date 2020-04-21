Окупанти 13 разів порушили "тишу" на Донбасі, один боєць ЗСУ загинув

У понеділок, 20 квітня, збройні формування Росії 13 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, загинув один боєць ЗСУ, троє - поранені, один зазнав бойового ураження.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог дев'ять разів відкривав вогонь по підрозділах Об'єднаних сил.

По оборонцях Авдіївки загарбники здійснили два обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Позиції Об'єднаних сил біля Тарамчука противник двічі обстріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Проти захисників Опитного та Пісків з напрямку населеного пункту Веселе окупанти застосували гранатомети різних систем.

Неподалік Гнутового українські військові зафіксували обстріл з гранатометів різних систем, а в районі Кам'янки - зі стрілецької зброї.

Поруч із Мар'їнкою російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Підрозділи Об'єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілів.

Так, окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляли українські підрозділи біля населеного пункту Шуми, а по захисниках Новоолександрівки вів вогонь ворожий снайпер.

У другій половині дня ворог поблизу Кримського двічі обстріляв українські опорні пункти - з мінометів 120-го калібру, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На жаль, внаслідок ворожих обстрілів 20 квітня Україна втратила одного захисника, ще троє воїнів отримали поранення, один зазнав бойового ураження.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано. За матеріалами Укрінформ.