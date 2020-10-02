Окупанти двічі порушили режим "тиші" поблизу Авдіївки

Російсько-окупаційні війська стріляли з гранатометів.

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає "Еспресо.Захід".

"Від початку поточної доби, 2 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Обидва факти зафіксовано поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці противник двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем", - йдеться у повідомленні штабу.

У пресцентрі додали, що бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров'ю", - наголосили у штабі ООС.

1 жовтня окупанти стріляли з гранатомета поблизу Станиці Луганської. За повідомленням штабу, українські захисники не постраждали. За матеріалами Еспресо TV