Окупанти минулої доби 6 разів відкривали вогонь, двоє військових поранені

За минулу добу російські найманці на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення, повідомили в пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

"За минулу добу, 21 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Золотого-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів по позиціях українських захисників неподалік від Південного, Луганського та Шумів ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення поблизу населеного пункту Південне. Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу і надали кваліфіковану допомогу медиків. Стан їх здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці штабу ООС у соцмережі Фейсбук у вівторок уранці.

У штабі ООС зазначили, що українські військовослужбовці у відповідь вогонь не відкривали.

"З початку поточної доби, 22 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. На всій лінії розмежування спостерігається тиша", - підсумували в штабі ООС.

За матеріалами "День".