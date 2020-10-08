Окупанти порушили тишу біля Водяного

Минулої доби, 7 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує пресцентр операції Об'єднаних сил.

Так, у районі відповідальності ОТУ "Схід" неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї. На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Нагадаємо, 6 жовтня окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі: відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета поблизу Зайцевого, а також зі стрілецької зброї - неподалік Водяного.