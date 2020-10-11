Окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі
Від початку доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три порушення російсько-окупаційними військами режиму повного припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Противник здійснив два постріли з ручного протитанкового гранатомета поблизу населеного пункту Мар'їнка, а в районах Майорська та Зайцевого провокував українських захисників неприцільними чергами зі стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.
Як зазначили у штабі, бойових втрат і поранень серед військовослужбовців ЗСУ немає.
Вогонь у відповідь українські бійці не відкривали.