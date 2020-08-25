ООС: бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню

Минулої доби, 24 серпня, на Донбасі зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Водночас, минулої доби українські військовослужбовці задокументували 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Майорська ворог застосував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17. Внаслідок цієї провокації бойових втрат та поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 3 серпня збройні формування Російської Федерації на Донбасі тричі порушили умови перемир'я, обстрілявши сили ЗСУ біля Авдіївки та Зайцевого. Також бойовики займались інженерним обладнанням своїх позицій поблизу Мар'їнки. За матеріалами Прямий канал