ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції

За минулу добу збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов'язання щодо припинення вогню та вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. 22 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що наші захисники "адекватно використовували штатне озброєння та жорстко припиняли будь-яку злочинну діяльність загарбників". Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об'єднаними силами, додали військові.

Підрозділи зі складу оперативно-тактичного угруповання "Схід" вчора зафіксували сім обстрілів з боку окупаційних військ.

Російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів по наших захисниках поблизу Мар'їнки, Богданівки та Красногорівки.

З напрямку населеного пункту Саханка противник випустив 5 мін 82-го калібру по опорних пунктах Об'єднаних сил неподалік Широкиного, а захисників Лебединського обстріляв з гранатометів різних систем.

По оборонцях Павлополя та Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Оперативно реагуючи на вогневу активність противника, Об'єднані сили вмілими та рішучими діями дали зрозуміти окупантам, що покарання за їхні вчинки буде невідворотнім.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з автоматичних станкових гранатометів обстріляли наших захисників неподалік населеного пункту Оріхове, додали військові.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил відповіли прицільним вогнем по ворожих позиціях та змусили противника повернутися до дотримання встановленого режиму "Тиша", - повідомили у пресцентрі.

Зазначається, що втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. За даними розвідки, 22 квітня наші підрозділи поранили двох російських найманців.

"З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно- тактичного угруповання "Схід". По позиціях в районі Новоселівки-2 і Авдіївки російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися", - повідомили у пресцентрі штабу ООС.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - резюмували військові.

За матеріалами УНН