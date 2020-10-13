Опитування, анонсоване президентом: Це дуже поганий спосіб впливу на явку виборців - Паніотто

Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в коментарі виданню "ГОРДОН" зазначив, що у бажання президента Володимира Зеленського провести опитування громадян може бути багато причин.

"Від реалізації своїх обіцянок до підвищення популярності або бажання провести якийсь закон і спиратися при цьому на волевиявлення народу. Принаймні всі референдуми в Україні досі проводили, щоб протягнути щось, оминаючи парламент, і легітимізувати ту чи іншу думку. Не відкидаю того, що Зеленський щиро хоче дізнатися думку народу", - зазначив Паніотто.

На його думку, водночас проведення опитування може погіршити явку на місцевих виборах.

"Сам факт, що потрібно не просто йти голосувати, а ще й брати участь в опитуванні, що це точно займе більше часу, радше, може мати негативний вплив на явку. Тому я не думаю, що опитування в день виборів можна використовувати як стимул для виборців. Звичайно, багато що залежить від самих запитань. Хіба що вони будуть настільки обурливими, що противники Зеленського захочуть неодмінно прийти і проголосувати або висловити свою думку. Але в принципі як вплив на явку це дуже поганий спосіб", - сказав соціолог.

Він вважає, що опитування не може суттєво вплинути на рейтинг глави держави.

"Чи може опитування поліпшити особистий рейтинг Зеленського? Напевно, як реалізація передвиборчої обіцянки це може мати якийсь сенс. Однак треба враховувати, що електоральний рейтинг Зеленського тільки підвищувався, хоча рівень довіри при цьому сильно падав. Поясню, що слід відрізняти рівень довіри як абсолютної оцінки від співвідносних оцінки або електорального рейтингу. Електоральний рейтинг - це коли потенційні виборці обирають з кількох людей. Скажімо, у травні ми бачили, що довіра до президента впала на 30 відсоткових пунктів, водночас електоральний рейтинг Зеленського виріс із 30 пунктів (які у нього були в першому турі виборів) до 37. і тільки останнім часом він практично зрівнявся з рейтингом, який був на виборах, він становить приблизно 31%", - розповів Паніотто.

Соціолог вважає, що пропрезидентська партія "Слуга народу" не зможе на місцевих виборах продемонструвати такий самий результат, як на парламентських.

"По-перше, тому, що на відміну від самого Зеленського, у партії впав не тільки рівень довіри, а й електоральний рейтинг. По-друге, на місцевих виборах певну роль відіграють місцеві політики. Люди загалом толерантно ставляться навіть до підозрюваних у крадіжці і корупції місцевих діячів. В багатьох містах, районах (наприклад, в Одесі, Харкові та інших) вибори виходять безальтернативними, тому що виборець буде підтримувати місцевих еліт", - пояснив Паніотто.

13 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в день місцевих виборів українцям запропонують відповісти на "п'ять важливих питань", він не повідомив, про що будуть питати громадян і як буде відбуватиметься опитування.

У Центральній виборчій комісії повідомили, що не займаються підготуванням опитування.

В Офісі президента уточнили, що опитування не матиме юридичних наслідків і дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що дійсно важливо. В ОПУ підкреслили, що "зміст політики в державі має визначати народ, а не тільки ті, хто має достатньо медійного впливу і грошей, щоб маніпулювати у своїх особистих інтересах враженням про громадську думку".

Місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня. Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих районів Донецької й Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня. За матеріалами Гордон.