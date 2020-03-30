Парламент уволил Емца и Уманского

Верховная Рада уволила Илью Емца с должности министра здравоохранения Украины. За соответствующее постановление проголосовали 271 депутатов на внеочередном заседании парламента в понедельник, 30 марта.

Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов Украины. За соответствующее постановление на внеочередном заседании парламента 30 марта проголосовали 249 депутатов.

Оба министра не проработали и месяца. Они были назначены Верховной Радой вместе с главой Кабмина Денисом Шмыгалем 4 марта 2020 года.

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