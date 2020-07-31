Перемир'я проходить без постраждалих і загиблих - пресцентр ООС

З моменту оголошення про повний і всеосяжний режим припинення вогню жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не загинув і ніхто не зазнав поранень внаслідок ворожих обстрілів. Фото: ЗСУ

У Командуванні Об'єднаних сил вчергове наголошують на тому, що немає нічого ціннішого за життя та здоров'я українських захисників.

"Якщо під час ворожого обстрілу здоров'ю та життю наших військовослужбовців буде загроза або буде загроза захоплення території, то українські захисники готові давати адекватну відповідь діям ворога", - йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.

У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Водночас повідомляється, що 30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Для провокації українських захисників біля Оріхового противник застосував стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського, окрім стрілецької зброї, здійснив ще й постріл з підствольного гранатомета. Вогневі провокації були неприцільними, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали.

"Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає. Водночас із сумом повідомляємо, що внаслідок захворювання помер старший сержант Володимир Перекрестов. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині військовослужбовця", - зазначено в повідомленні.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. За матеріалами https://stopcor.org