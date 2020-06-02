Під Мар'їнкою ворожий снайпер поранив українського військового

Військовому надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Внаслідок обстрілів терористів поблизу Мар'їнки український військовий отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Операції об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

"Сьогодні, 2 червня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об'єднаних сил. Так, поблизу населеного пункту Мар'їнка кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

Військовому надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Раніше УНІАН повідомляв, що минулої доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем і застосували безпілотний літальний апарат. Один український військовий отримав поранення. За матеріалами УНІАН.