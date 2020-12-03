Поблизу Водяного бойовики тричі порушили перемир'я - штаб ООС

Протягом минулої доби на Донбасі зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців поблизу Водяного.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета та стрілецької зброї. Окрім того, на цій самій ділянці ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.

Від початку поточної доби, 3 грудня, російсько-окупаційні війська двічі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, Так, неподалік Водяного ворог застосував декілька мін калібром 120 міліметрів, а також здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.

Вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

На інших ділянках відповідальності українських підрозділів спостерігалась тиша

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС на Донбасі з боку російсько - окупаційних військ зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.