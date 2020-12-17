Посольство України вимагає пояснень у Боснії і Герцеговини через подаровану Лаврову 300-річну українську ікону

Посольство України в Боснії й Герцеговині попрохали Міністерство закордонних справ країни пояснити, чому главі МЗС Росії Сергію Лаврову подарували 300-літню українську ікону із Луганська.

Про це повідомили в Klix.ba.

Глава Республіки Сербської Мілорад Додік подарував ікону Лаврову 14 грудня.

Посольство України запросило інформацію про походження подарунку. Виявилось, що ікона була знайдена у Луганську і має вік близько 300 років.

На думку представників посольства, такий жест країни означає підтримку агресивної політики і військових дій РФ проти України.

На зворотному боці ікони є штамп, який свідчить про приналежність пам'ятки Україні. За матеріалами Gazeta.ua