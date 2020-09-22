Постпред України в ООН: "Для подачі води в Крим Росія має звернутися до України з офіційним проханням, а не істерикою"

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця вважає, що обговорювати відновлення постачання дніпровської води в анексований Росією Крим можна лише в тому випадку, якщо РФ офіційно звернеться з таким проханням до влади України та при цьому визнає себе окупантом.

Про це він заявив в інтерв'ю "Крим.Реаліі".

"Для того, щоб почати розмову про постачання води, вони, по-перше, повинні визнати, що вони - країна-окупант і офіційно звернутися як країна-окупант, згідно гуманітарного права... Вони повинні звернутися до влади України з офіційним проханням, а не з погрозами, істериками, розумієте. І тоді будемо дивитися, тоді відповідні міністерства і відомства будуть дивитися, яка повинна бути наша реакція", - зазначив Кислиця.

"Наскільки мені відомо, на сьогодні країна-окупант ніколи не зверталася до України з проханням почати діалог про цю проблему. Замість цього ми бачимо багато маячні та істерик", - додав він.

Нагадаємо, до 2014 року близько 85% потреб жителів Криму у воді забезпечував Північно-Кримський канал, вода по якому йшла з України. Але після анексії Криму Росією Україна припинила постачання води. Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого півострова буде відновлено тільки після деокупації.

У серпні 2019 року окупаційна влада Криму заявила, що потрібно "почати зондаж" про відновлення роботи Північно-Кримського каналу, тому що в Дніпрі "вода, що йде з території РФ". Постпред президента України в Криму Антон Кориневич у відповідь заявив, що Дніпро по території Криму не протікає.

У лютому 2020-го постпред президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич виключив подачу води до Криму до деокупації. Після цього глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що погодився б пустити воду в Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна щодо Донбасу.

На початку серпня прем'єр Денис Шмигаль допустив можливість постачання прісної води з материкової частини України в анексований Крим у разі гуманітарної катастрофи на півострові.

19 вересня російські окупанти попередили, що з наступного тижня обмежують водопостачання у курортній Алушті і декількох селищах на півдні Криму. У водосховищі, яке забезпечує цей регіон, води вистачить лише до грудня.

У представництві президента вважають, що РФ буде добиватися відновлення водопостачання в Крим через тиск на партнерів України. За матеріалами LB.ua