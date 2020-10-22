Премію імені Сахарова цього року отримає білоруська опозиція

У Європейському парламенті премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова присудили представникам білоруської демократичної опозиції.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту.

Президент ЄП Давид Сассолі оголосив лауреатів премії сьогодні у Брюсселі після ухвалення відповідного рішення.

"Дозвольте мені привітати представників білоруської опозиції за їхню мужність, стійкість та відданість. Вони були і досі залишаються сильними перед обличчям набагато сильнішого супротивника. Але на їхньому боці є те, що брутальна сила ніколи не зможе перемогти - і це правда. Тож моє послання для вас, дорогі лауреати, залишатись сильними і не здаватися у вашій боротьбі. Знайте, що ми на вашій стороні", - наголосив Сассолі.

Нагадується, що демократична опозиція у Білорусі представлена Координаційною радою, створення якої ініціювали декілька сміливих жінок, а також помітні політики та представники громадянського суспільства.

Церемонія нагородження відбудеться 16 грудня.Премія імені Сахарова

Європарламент з 1988 року присуджує премію імені Сахарова особам та організаціям, які захищають права людини та засадничі свободи.

У 2018 році цю премію отримав незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов. За матеріалами УНІАН.