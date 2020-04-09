Прикордонники отримали два французькі гвинтокрили Airbus

У прикордоння прибули два французькі гвинтокрили Airbus Helikopter H-125, які Державна прикордонна служба України отримала на початку 2020 року.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Нові французькі гелікоптери H-125 починають освоювати небо над кордоном. Два гвинтокрили Airbus Helikopter H-125, які Державна прикордонна служба України отримала на початку цього року, прибули в прикордоння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обидва гвинтокрили наразі використовуються для навчання льотного складу та технічного персоналу Одеської та Харківської авіаескадрилей.

Наразі льотний склад ескадрилей проводить наземні тренування, перевірку теоретичних знань та виконання навчально-тренувальних польотів на нових вертольотах.

Уточнюється, що ці польоти відбуватимуться в тому числі й біля державного рубежу, тому прикордонники зможуть не лише освоювати сучасну техніку, а й одночасно здійснювати повітряний моніторинг кордону.

У відомстві нагадали, що у рамках виконання міжурядової угоди з Францією та реалізації інвестпроєкту МВС щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту, Україна має поповнитися 55 новими зразками авіатехніки, і з них ДПСУ отримає 24 нових вертольоти.

Водночас, частина льотного та технічного складу прикордонних авіаескадрилей навчалися експлуатувати та обслуговувати H-125 у Франції - в Центрі підготовки "Airbus".

"Зважаючи на перспективу розширення авіапарку, Держприкордонслужба запрошує пілотів, які хочуть та спроможні охороняти український кордон на сучасних та надійних гвинтокрилах", - уточнюється у повідомленні. З матеріалами Укрінформ.