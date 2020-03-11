Продюсера Харви Вайнштена приговорили к 23 годам тюремного заключения

11 марта суд в Нью-Йорке огласил приговор по делу 67-летнего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, признанного виновным в преступлениях сексуального характера. Суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения.

24 февраля жюри присяжных в Верховном суде штата Нью-Йорк признало Вайнштейна виновным в двух преступлениях: принуждении ассистентки продюсера Мими Хейли к оральному сексу в 2006 году и изнасиловании актрисы Джессики Манн в 2013 году.

На оглашении приговора в зале суда присутствовали шесть женщин, обвинивших Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Сам Вайнштейн появился в зале суда с роллатором (ходунки на колесах) и передвигался с помощью посторонних - в начале марта он перенес операцию по стентированию сердца. Защита Вайнштейна пыталась ссылаться на его возраст и состояние здоровья, чтобы выторговать ему пятилетний срок, но это ходатайство было отклонено.

Наказание Вайнштейн предположительно будет отбывать в тюрьме Райкерс, расположенной на острове в проливе Ист-Ривер. На сегодняшний день Райкерс является самой крупной тюрьмой в мире. По материалам http://newsmir.info