Протести у Білорусі: силовики анонсували використання бойової зброї проти демонстрантів

Міністерство внутрішніх справ Білорусі готове застосовувати бойову зброю та спецзасоби проти демонстрантів, оскільки протести в країні "стали організованими та вкрай радикальними".

Про це заявив заступник глави МВС Білорусі Геннадій Казакевич, передає Telegram-канал прессекретаря відомства.

На думку Казакевича, протести в Білорусі поступово "затихають" за масовістю та територією, але стають "все більш організованим та вкрай радикальними".

"Приклад цього протестні акції у минулу неділю. Ще вдень і ввечері це були камені, пляшки, ножі та заточки, що летіли, а вже вночі барикади та палаючі покришки. Нічого спільного з цивільним протестом це не має", заявив Козакевич, не згадавши ні слова про застосування силовиками спецзасобів проти мирних демонстрантів.

Глава МВС назвав білоруських протестувальників "групами бойовиків, радикалами, анархістами та футбольними фанатами".

"Від імені Міністерства внутрішніх справ заявляю: ми не підемо з вулиць і забезпечимо порядок в країні" наголосив Козакевич.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі затримали понад 13 тисяч демонстрантів. Силовики у Білорусі 60 разів затримували журналістів. За матеріалами Прямий канал.