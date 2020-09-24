Російського президента Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру.

Про це повідомляють РИА Новости.

Заявку на номінацію Путіна на премію миру відправив російський письменник Сергій Комков.

"Після цієї заявки почалася буквально скажена реакція з боку американської сторони. Вже ближче до вечора, після 16 годин, американський представник в ОСЛО... швиденько написав ледве не від руки заяву, тут же всунув заявку про номінацію на Нобелівську премію миру - не зрозуміло за що, про якесь урегулювання між ОАЕ та Ізраїлем якоїсь конфліктної ситуації - Трампа", - заявив на конференції росіянин.

Церемонія нагородження відбудеться 10 вересня 2021 року в Осло.

У цьому році на отримання Нобелівської премії миру претендують 318 кандидатів, зокрема 107 організацій. Серед них - президент США Дональд Трамп, прем'єр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху, еко-активістка Грета Тунберг, Світлана і Сергій Тихановські.

Кандидатів на премію миру можуть пропонувати професори будь-яких вишів, члени національних парламентів та урядів, а також чинні й колишні члени Нобелівського комітету, радники Нобелівського інституту, члени Міжнародного суду в Гаазі й нобелівські лауреати. За матеріалами УНІАН.