Рада готується до позачергового засідання

Народні депутати готуються до позачергового засідання Верховної Ради, заявляє голова парламенту Дмитро Разумков. Разумков не сказав, коли може відбутися позачергове засідання парламенту.

"Сьогодні ми готуємося до позачергового засідання Верховної Ради України, коли воно відбудеться. Наші колеги напрацьовують низку законопроектів, вони майже готові. Я думаю, що сьогодні до вечора вони будуть вже повністю підготовлені в комітетах", - сказав Разумков в ефірі телеканалу "Україна" ввечері в неділю.

Він зазначив, що народні депутати працюють конструктивно і консолідовано, прибравши "політику з діяльності парламенту".

Як повідомлялося, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допускав, що позачергове засідання Ради може відбутися на початку майбутнього тижня.

За матеріалами Интерфакс-Україна