Рада призначила міністра освіти та науки
2020-12-17 16:38
17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти та науки.
За таке рішення проголосувало 226 народних депутатів.
Після голосування Шкарлет прийняв присягу міністра. Із сесійної зали було чути крики "Ганьба".
Що відомо про Сергія Шкарлета
- Новому міністру 48 років
- Очолив Чернігівський національний технологічний університет в 2010 році
- Став наймолодшим ректором країни
- У 2010 році приєднався до команди Віктора Януковича й Партії регіонів
- У 2015 році балотувався до обласної ради від Блоку Петра Порошенка
На посаді в.о. міністра освіти та науки встиг відзначитися скандалами
- Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти виявило плагіат у наукових роботах Шкарлета
- Отримав офіційне попередження від Євросоюзу через небезпеку змін у МОН, які могли зруйнувати проведені раніше реформи.
За матеріалами vgolos.com.ua