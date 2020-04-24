Рада сьогодні збереться на позачергове засідання

Сьогодні на позачерговому засіданні Ради розглянуть скасування закону про регламент та проголосують за зміни у закон щодо безпеки використання ядерної енергії. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

У порядку денному також скасування закону про місцеве самоврядування.

Разом з тим, нардепи проголосують за внесення у порядок денний зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів, законопроект про фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Також Рада прийме рішення щодо включення до порядку денного та прийняття рішення щодо скорочення строків на внесення альтернативних законопроектів до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі).

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначала, що закон про банки, необхідний для кредитування МВФ, парламент зможе підтримати у другому читанні не раніше травня. Для голосування необхідно, щоб набув чинності закон про зміни до регламенту Верховної ради.

РБК-Україна також писало, що 21 квітня комітет з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд законопроекту про банки в другому читанні.

За матеріалами РБК - УКраїна.