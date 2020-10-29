Рішення певних органів державної влади носять антидержавний і антиконституційний характер - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що рішення певних органів державної влади становлять загрозу національній безпеці України.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Рішення певних органів державної влади носять антидержавний і антиконституційний характер. Вважаю, що їх окремі рішення становлять загрозу національній безпеці України", - написав Данілов.

При цьому секретар РНБО не конкретизував, про які саме рішення і яких саме органах влади йдеться.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням членів парламентської фракції проросійської "Опозиційної платформи - За життя" щодо відповідності Основному Закону ряду положень антикорупційної реформи.

Національне агентство з попередження корупції в 18 годин 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій.

У НАЗК заявили, що рішення Конституційного Суду фактично заблокувало реалізацію місцевих виборів. Відзначається, що без відповідної перевірки жоден керівник державного органу, в тому числі жоден переможець місцевих виборів, не може бути офіційно призначений. За матерiалами ZN.UA