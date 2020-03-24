Рівень безробіття в Україні зріс до 8,7%

Рівень безробіття у четвертому кварталі 2019 року в Україні сягнув 8,7%, що на 1,4% більше, ніж кварталом раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

"Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше та у віці 15- 70 років становив по 8,7%", - повідомили у Держстаті.

При цьому, рівень безробіття у ІІІ кварталі минулого року, за даними Держстату, становив 7,3%.

У ІV кварталі 2019 року рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 51,2%, а серед населення віком 15-70 років - 57,7%.

Так, за результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в ІV кварталі минулого року становила 16,5 млн осіб, а у віці 15-70 років - 16,4 млн осіб. Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15-70 років становила по 1,6 млн осіб.

Додамо, спостереження охоплює усі регіони України, крім першої та другої зони радіаційного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, тимчасово окупованої території АРК і Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

За даними служби зайнятості, виплати допомоги по безробіттю на період карантину не скасовуються.