Росія використовує на Донбасі найманців з понад 30 країн - Офіс генпрокурора

Росія використовує у війні на Донбасі найманців із понад 30 країн.

Про це повідомив заступник генпрокурор Гюндуз Мамедов в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Географія країн походження найманців дуже різноманітна і становить понад 30 держав, серед яких Франція, Чехія і навіть Чилі. Найбільша їх кількість поки з Іспанії та Сербії - по 27 осіб, Молдови - 26, Франції - 20", - уточнив він.

За словами Мамедова, з 2014 року найманці входили до складу різних підрозділів "ЛДНР". Їх імена не розголошуються через таємницю слідства.

"Нам відомо, що на території Російської Федерації створені спеціальні навчальні центри, де проводиться вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройному конфлікті на території Донецької та Луганської областей України", - резюмував він.

У лютому-березні 2014 року Росія після падіння в Україні режиму президента Віктора Януковича провела спецоперацію по анексії Криму, інспірувала виступ сепаратистів в Луганській і Донецькій області і пішла на пряме військове вторгнення в серпні 2014 і лютому 2015 років.

Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима і озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.

В результаті російської агресії загинули понад 10 тисяч українців, понад 20 тисяч отримали поранення, 1,8 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами.

Країни Заходу (ЄС, США, Японія) у відповідь на агресію РФ проти України ввели секторальні і персональні економічні антиросійські санкції. За матеріалами nv.ua