Саакашвілі стане секретарем Нацради реформ - СМИ

В Україні 6 травня президента України Володимир Зеленський указом може призначити Міхеїла Саакашвілі секретарем Національної ради реформ. Причому його повноваження на цій посаді розширять. Зокрема, Саакашвілі матиме право брати участь у засіданнях уряду.

Призначення Саакашвілі на посаду в Україні, ймовірно, відбудеться вже 6 травня, повідомив у фейсбуці журналіст Юрій Бутусов. 6 травня очікується указ президента про призначення Саакашвілі секретарем Національної ради реформ, головою якого є Володимир Зеленський, - написав Бутусов.

За матеріалами T1.ua