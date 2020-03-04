СБУ раскрыла в Украине шпионскую сеть Генштаба РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала во время пересечения государственной границы бывшего военнослужащего вооруженных сил Украины, которого следствие считает руководителем агентурной сети Генштаба ВС РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Украинский гражданин был задержан, когда намеревался выехать в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач.

Контрразведка установила, что бывший военнослужащий был завербован кадровым сотрудником российского Генштаба, когда выезжал на временно оккупированную территорию Луганской области. По заданию кураторов он выполнял задачи по сбору и передаче разведывательной информации о военных объектах Вооруженных Сил Украины, которые дислоцируются на Волыни.

Отмечается, что для выполнения поставленных перед ним задач гражданин привлек себе в помощники еще трех пророссийски настроенных жителей региона. У них была возможность собирать актуальные сведения об обороноспособности и боевой готовности военных объектов, местах дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристиках, расположении складов ракетно- артиллерийского вооружения. Сообщники также передавали информацию в отношении участников АТО / ООС на востоке Украины.

Сейчас следователями СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области проводятся неотложные следственные действия (обыски) по месту жительства членов агентурной сети.

Решается вопрос о сообщение им о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения. По материалам Контракты.ua