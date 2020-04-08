Щоденне зведення щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил за минулу добу, та станом на сьогодні, 08 квітня.

Вчора, збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню. Російські окупаційні війська продовжували використовувати заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120мм та 82мм. Загалом противник випустив 9 мін 120-го та 17 мін 82-го калібрів по наших позиціях. Ворог також використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Один з обстрілів ворог здійснив за допомогою безпілотного літального апарата. Завдяки ефективному використанню чергових вогневих засобів українським захисникам вдалось вчасно і результативно відреагувати на всі ворожі провокації.

Шість порушень режиму припинення вогню зафіксовано на Донецькому напрямку.

З міномету калібру 82мм, станкового протитанкових гранатомету, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї, з боку окупованої Василівки, окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Кам'янки.

Збройні формування Російської Федерації також обстріляли наші позиції в районі населених пунктів Мар'їнка, Опитне та Авдіївка, при цьому використовуючи переважно легке піхотне озброєння.

Крім того, учора, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, окупанти здійснили підступний обстріл цивільного автомобіля поблизу Красногорівки. За допомогою безпілотного літального апарата ворог скинув гранату ВОГ-17 поруч з транспортним засобом одного з вітчизняних центральних телеканалів. На щастя, ніхто з журналістів та військовослужбовців не постраждав.

4 рази ворог відкривав вогонь на Луганському напрямку. У всіх випадках зафіксовано використання забороненого важкого озброєння.

З міномету 120 калібру російські окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій поблизу Новотошківського та Новозванівка, а з 82 мм мінометів відкривали вогонь в районі Новоолександрівки та Попасної.

Вкотре збройні формування РФ продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров'я мирних місцевих мешканців та знову підтвердили злочинну суть встановленого на захоплених територіях окупаційного режиму. Вчора, внаслідок обстрілу з гранатомета населенного пункта Мар'їнка, місцева мешканка отримала осколкове поранення в ногу. Жінку оперативно доставлено до міської лікарні м. Курахове та надано кваліфіковану медичну допомогу. Потерпіла від госпіталізації відмовилася, стан її здоров'я задовільний.

Наші мужні захисники відкривали адекватний вогонь у відповідь на провокаційні обстріли окупантів з використанням наявних вогневих засобів, при цьому неухильно дотримуючись Мінських домовленостей. За наявною інформацією, 7 квітня, в результаті рішучих дій наших підрозділів, одного російського найманця поранено. Крім того, українські військовослужбовці учора прицільним вогнем пошкодили ворожий протитанковий ракетний комплекс противника.

Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

Від початку поточної доби станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

На Донецькому напрямку, майже одразу після опівночі, з боку окупованого Набережного, російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го калібру по позиціях українських оборонців в районі Павлополя.

А вже під ранок з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, противник обстріляв позиції українських захисників поблизу Мар'їнки

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 120мм, протягом години, збройні формування Російської Федерації випустили 17 мін по українських позиціях неподалік Новоолександрівки.

На всі обстріли противника, підрозділи Об'єднаних сил надали жорстку відповідь з наявних вогневих засобів.

За наявною інформацією, втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

Варто також зазначити, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано, повідомляє Міністерство оборони України.