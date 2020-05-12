Шмигаль запевнив, що ціни на електроенергію підвищувати не будуть

Кабінет Міністрів України не планує підвищувати тариф на електричну енергію для населення до кінця 2020 року, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг 12 травня.

"Ми не збираємося в цьому році змінювати вартість електроенергії для населення", - наголосив прем'єр.

Також він додав, що це важливий індикатор, і він узгоджений з президентом України.

Раніше повідомлялося, що у квітні споживання електроенергії в Україні знизилося у порівнянні з березнем на 11% і склало 9028 млн кВт ∙ год, а як порівняти з аналогічними періодом минулого року, споживання зменшилося майже 8%. Зниження споживання спостерігається в усіх групах споживачів.

За матеріаламит Дзеркало тижня. Україна.