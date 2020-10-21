Ситуація в зоні ООС: за минулу добу окупанти шість разів обстріляли ЗСУ

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Упродовж минулої доби, 20 жовтня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушували неподалік Світлодарська та Майорська, де провокували наших захисників зі стрілецької зброї, та тричі поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці зафіксовано застосування противником гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

На жаль, унаслідок ворожого пострілу один український захисник зазнав акубаротравми. Військовослужбовця оперативно доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я воїна задовільний. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Окрім того, на Приазов'ї, у районі населеного пункту Павлопіль, всупереч досягнутим домовленостям зафіксовано проліт БПЛА противника типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил подавили ворожий безпілотник, що унеможливило його подальше використання.

Від початку поточної доби, 21 жовтня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Водночас українські воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника. Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою українськими захисниками. За матеріалами Слово і Діло.