СММ ОБСЄ фіксують в Донбасі підготовку найманців РФ до наступу

У Донбасі зафіксовані чергові ознаки військової присутності в зоні безпеки.

Є свідчення грубого порушення з боку збройних формувань Росії і її найманців, повідомили в штабі ООС на сторінці в Facebook.

8 грудня міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував 3 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122-мм) на полігоні у н. п. Тернове, а 13 грудня патрулями СММ ОБСЄ була зафіксована 21 реактивна система залпового вогню (БМ-21 "Град", 122-мм) поблизу Хрустального.

Це озброєння розміщено з порушеннями лінії відведення, йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 14 грудня 2020 року.

11 грудня міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував радіолокаційну станцію "Дунай" поблизу населеного пункту Вербова Балка. Ця станція призначена для ідентифікації та супроводу повітряних об'єктів, радіус дії якої - 160 км. А 16 лютого 2020 року, БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії зафіксував активну РЛС "Дунай" у тимчасово окупованого населеного пункту Вербова Балка.

"Також в зоні ризику опинилася Донецька фільтрувальна станція... як один з тих об'єктів, який знаходиться в безпосередній близькості від лінії розмежування і здійснює питне водопостачання населених пунктів, як на підконтрольній уряду України території, наприклад, Красногорівка, Мар'їнка, так і споживачів, які проживають на тимчасово окупованій території в Донецьку, Ясинуватій тощо ", - сказано в повідомленні.

29 листопада 2020 неподалік Донецької фільтрувальної станції БПЛА СММ ОБСЄ зафіксували 320-метрову траншею, що з'єднує між собою 6 бетонних споруд D- подібної форми, спрямованих в напрямку позицій Збройних сил України (за оцінкою - облаштування вогневих позицій) і 50 метрову траншею з окопом квадратної форми (за оцінкою це мінометний окоп), про що йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ від 14 грудня 2020 року.

Про факт знаходження 27 листопада в житловому районі Ясинуватої землерийної машини (ПРМ-2) було відзначено у звіті СММ ОБСЄ від 28 листопада 2020 року, що "свідчить про пов'язаних між собою логікою і місцем події".

Представники збройних формувань РФ продовжують нехтувати своїми зобов'язаннями і грубо порушувати досягнуті домовленості щодо дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню, попри на безпеку людей, які сьогодні проживають на тимчасово окупованій і на підконтрольній уряду України території, - сказано в звіті.

Нагадаємо, у четвер, 17 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував наших воїнів обстрілами протягом усієї доби, повідомили в штабі Об'єднаних сил в п'ятницю, 18 грудня.

Відзначається, що збройні формування РФ чотири рази відкривали вогонь поблизу Водяного, що на Приазов'ї.

Також повідомлялося, що Росія блокує процес обміну полоненими, вимагаючи від української сторони прийняття Верховною Радою нікого постанови, яка повинна затвердити так званий мирний план, запропонований терористами "ЛДНР", заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш. За матерiалами ZN.UA