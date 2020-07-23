США ніколи не сприймуть напади Росії на суверенітет і територіальну цілісність України - Помпео

США ніколи не сприймуть напади Росії на суверенітет та територіальну цілісність України та Грузії. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео у своєму зверненні з нагоди 80-річчя Декларації Веллеса, що закріпила політику невизнання прав СРСР на територію країн Балтії.

«Так само, як Сполучені Штати не визнали примусове приєднання країн Балтії Радянським Союзом, вони ніколи не приймуть напад Росії на суверенітет та територіальну цілісність України та Грузії, шляхом спроб анексії Криму, підтримки дестабілізаційних проксі-сил на сході України, або окупації Абхазії та Південної Осетії», - заявив Помпео.

Декларацію Веллеса було «справедливо застосовано 25 липня, коли Сполучені Штати підтримали відмову приймати спроби анексії Криму Російською Федерацією»

Заява міністрів закордонних справ країн Балтії та держсекретаря США

Крізь десятиліття радянської окупації та спроб примусової асиміляції, Сполучені Штати так і не припинили визнавати незалежність трьох країн Балтії, зауважив Помпео. «У ці темні часи, народи Естонії, Латвії, Литви не втрачали надію, що одного разу двері радянської «в‘язниці народів» відкриються; не втрачали цю надію і Сполучені Штати», - додав дипломат.

На актуальності Декларації Веллеса наголосили й міністри закордонних справ у спільній заяві разом з держсекретарем США, зауваживши, що Декларацію Веллеса було «справедливо застосовано 25 липня, коли Сполучені Штати підтримали відмову приймати спроби анексії Криму Російською Федерацією». За матеріалами ukrainian.voanews.com