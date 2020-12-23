Суд взяв під варту керівника польотів військової частини в Чугуєві у справі про катастрофу Ан-26

Печерський суд відправив під варту на два місяці керівника польотів військової частини А-4104 в Чугуєві Олександра Жука. Його підозрюють в порушенні підготовки й правил польотів, недбалості, що призвела до катастрофи літака Ан-26, пише hromadske.

За версією слідства, Жук дозволив польоти "конвеєрним способом", порушивши планову таблицю польотів. Це, ймовірно, призвело до того, що екіпаж Ан-26 вже в польоті дізнався про відмову системи ГРТ-24 (граничного регулювання температури) лівого двигуна і не зміг оперативно вирішити проблему.

Також слідство вважає, що саме Жук дозволив командиру екіпажу Богдану Кишені, який 11 місяців не практикував нічні польоти, зійти на борт, і дозволив політ в нічний час. Згідно з попередніми даними, Кишеня мав "проблеми з посадкою літака". Прокурори стверджують, що кількість людей на борту було перевищено - туди допустили 18 курсантів замість 10.

За словами Жука, з його боку порушень не було, а конвеєрні польоти не були заборонені. Він сказав, що Кишеню допустив на борт не він, а командир ескадрильї.

Раніше Печерський суд заарештував на 60 діб командира військової частини в Чугуєві, підозрюваного в недбалості та порушенні підготовки і правил польотів.

16 грудня Держбюро розслідувань вручило підозри трьом військовим чиновникам у справі про авіакатастрофу Ан-26 під Чугуєвом Харківської області. Один з них - командувач Повітряних сил, якого підозрюють в недбалому ставленні до військової служби.

Що відомо про катастрофу Ан-26?

Військовий літак Ан-26 Збройних сил України розбився увечері 25 вересня за два кілометри від військового аеропорту Чугуєва, заходячи на посадку.

На борту перебували 27 осіб: офіцери та курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені І. Кожедуба, які виконували навчально-тренувальний політ.

25 людей загинули на місці катастрофи, один курсант помер в лікарні від опіків. Ще одному курсанту вдалося вижити.

Слідство розглядало всі версії катастрофи: технічну несправність літака, помилку екіпажу, помилку керівництва польотів, неналежну підготовку літака і теракт. В урядовій комісії заявили, що аварія сталася через сукупність факторів, зокрема через відсутність контролю за організацією польотів, системні порушення правил виконання польотів і недостатню профпідготовку екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях.

20 жовтня в Генштабі ЗСУ заявили, що сім'ям загиблих виплатили компенсації. За матеріалами nv.ua