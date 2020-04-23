Суд зобов'язав СБУ розслідувати можливу державну зраду Єрмаком та Кучмою - В'ятрович

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Службу безпеку України розслідувати можливу державну зраду з боку голови Офісу президента Андрія Єрмака та представника президента в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми, повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович у Facebook.

"Суд задовільнив мою скаргу щодо бездіяльності СБУ і зобов'язав Службу не пізніше як за 24 години внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості викладені у моєму звернені і розпочати розслідування можливої державної зради Єрмаком та Кучмою. СБУ - готово, ДБР - приготуватися у понеділок", - додав В'ятрович.

Єрмак та Кучма наразі не коментували рішення суду.

10 квітня народний депутат повідомив, що вимагає від СБУ та ДБР відкрити провадження проти Єрмака та Кучми через надання "державі-агресору або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України". Йдеться про домовленість щодо створення в Мінську "консультативної ради" з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. За матеріалами Крым.Реалии