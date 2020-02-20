Сутки в районе ООС: 11 обстрелов, ранен украинский военный

В районе боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки (19 февраля) боевики 11 раз нарушили перемирие, применяя минометы, гранатометы и пулеметы. В результате обстрелов, один украинский военный получил ранения, передает пресс-центр Операции объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов по нашим позициям, а именно: неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов; рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 15 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Славного - работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия; рядом с Васильевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды в районе населенного пункта Красногоровка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

"Три обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно- тактической группировки "Север", а именно: два раза в районе населенного пункта Луганское - с 82-мм миномета враг выпустил 6 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Орехово - с миномета калибра 120 мм - 6 мин", - добавили в штабе.

Отмечается, что за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток боевики из миномета калибра 120 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем обстреляли защитников Новомихайловки. За текущие сутки потерь нет. По материалам 112.ua