Сводка ООС: боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня

5 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, информирует штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов: трижды в районе населенного пункта Пески, два раза рядом с Новотроицким и неподалеку Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды рядом с Авдеевкой - из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Ореховым - с 120 мм миномета противник выпустил 4 мины; два раза неподалеку с населенным пунктом Счастье - из противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи с Травневым - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение.

С началом этого периода российские оккупационные войска из 120-мм миномета выпустили 15 мин по защитникам населенного пункта Орехово.

За текущие сутки потерь нет. По материалам Слово і Діло.