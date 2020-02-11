Сводка ООС: боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

10 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, информирует штаб ООС.

Два враждебных обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из станкового противотанкового гранатомета - 5 выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций: в районе Орехового - из станковой противотанкового гранатомета - 4 выстрела; рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Новолуганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вчера, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет. По материалам Слово і Діло.